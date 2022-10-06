民進黨新北市參選人林佳龍今日接受網路節目「市長神回應」訪問，過程中說出「治安是因為有時候，因為就業的問題，然後很多年輕人他可能就是自我放棄」。侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰痛批，把治安問題跟特定年齡層或族群牽扯在一起的「神回應」根本邏輯不通，請林佳龍說清楚為何要將年輕人的痛苦貼上負面標籤，林根本就是「噁心的大人」。

陳柏翰表示，這些年台灣遭臨疫情的衝擊，許多年輕人的生涯規劃都受到嚴重的影響，而外加存在已久的低薪、高房價、外部競爭提升等問題，大家都面臨到相當大的壓力。但林佳龍未能體會到這些問題、提出解決政策，竟還將治安問題歸咎於此，這無疑對年輕人最大的傷害。

陳柏翰指出，林佳龍一直自詡出身學運世代、了解年輕人，甚至臉書上還正宣傳著他下周將舉辦的18歲公民權線上活動，但對比他今日的言行，顯得相當諷刺。試問林佳龍到底是真挺年輕人，還是只是想騙選票。

陳柏翰表示，新北市需要的是一個尊重年輕人主體性，並懂得為年輕人開創更好環境、發揮舞台的市長。但林佳龍非但沒有提出具體的規劃，反而還在年輕的痛苦上撒鹽、做文章，新北市的年輕人不需這種噁心的市長，林佳龍也欠大家一個道歉。