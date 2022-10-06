目前迫降的飛機已由亞航派遣板車吊載回歸仁輕航基地檢修。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部1架「TH-67」教練機，今天上午10點半執行例行訓練，起飛約20分鐘，直升機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，駕駛依標準作業程序，於台南市鹿耳門聖母廟停車場預警降落，人機均安，目前飛機已由亞航派遣板車吊載回歸仁輕航基地檢修，同型機種也將全面統一實施檢修後，才能復飛。

陸軍航空特戰指揮部表示，發生這起預警降落後，單位也已緊急派遣檢驗組執行全機檢驗，並成立調查小組查察相關原因。

陸軍航空特戰指揮部發言人唐明德少將指出，上午10點半TH -67訓練直升機執行例行許飛行訓練，飛了約20分鐘後，駕駛發現警告訊息突然燈亮起，迫降在台南鹿耳門廟停車場，下午1點多已由亞航公司派遣板車，協助將飛機拖回歸仁輕航基地檢修。

航特部指出，目前事故原因仍待進一步調查釐清，也會以最高安全標準，落實飛行訓練，因此相同機種都將先暫時停飛，待統一檢修確認飛行安全後，才能復飛。