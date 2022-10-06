故宮南院自4日起至10月30日共27天，首度在南院展出《晉王羲之平安何如奉橘三帖》。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院自4日起至10月30日共27天，首度在南院展出《晉王羲之平安何如奉橘三帖》。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院自4日起至10月30日共27天，首度在南院展出《晉王羲之平安何如奉橘三帖》。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院「仲夏平安夜」無人機展曾演出「平安」二字，而無人機隊型排出的字樣其實取自故宮國寶，迎接雙十國慶焰火，南院自4日起至10月30日共27天，首度在南院展出《晉王羲之平安何如奉橘三帖》，搭配展覽，南院也特別設計了一款王羲之「平安」御守，8日起隨入場票贈送，送完為止。

南院指出，這件國寶由〈平安〉、〈何如〉兩封書信組成，而〈奉橘〉是〈何如〉的附書，三帖皆由唐人雙鉤廓填，在明朝末年合裱成卷，並有歐陽修等人的觀款，在王羲之妙筆下，帖中「平安」字體一長一短，「平」字的豎畫一路拉伸如空中的祈福天燈；「安」字則結構緊密，給人十足的安全感，在一靜一動間，傳達平安意念，成為書法史上的天下第一「平安」。

南院指出，國慶日也是故宮院慶，10月10日故宮南、北兩院均免費參觀，適逢2022國慶焰火在南院，人氣國寶展精選富含吉祥寓意展件，有《清 金鑲寶石萬壽如意》、《清 掐絲琺瑯太平有象》、《清 萬年青盆景》、《清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶》、《清 肉形石》等，為國家獻上祝福。