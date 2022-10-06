受惠新增事業廢棄物處理及收費調整，加上國際鋅價上漲，電弧爐集塵灰處理大廠 鋼聯（6581）自結今年前三季稅前盈餘9.4億元，較去年同期成長139％，創歷史新高，每股稅前盈餘8.45元。鋼聯指出，在新增廢棄物處理業務量增加下，第四季仍可維持成長格局。

鋼聯營運業務主要是銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。

累計今年1～9月，鋼聯的氧化鋅出貨量為41,444噸，比去年同期增加15.5％。

處理費調漲，是鋼聯今年獲利大幅成長的主要原因之一，以收集、處理國內鋼鐵廠集塵灰業務的鋼聯，去年平均每噸處理費用在580元，由於國際焦炭價格漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，鋼聯從今年2月與各鋼廠合約陸續到期後，就順勢調漲集塵灰處理價格。

除此之外，今年前三季新增不銹鋼集 塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣 資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF／ RDF衍生燃料等三大類11項廢棄物事業處理業務，也對今年以來的營運貢獻增加不少。

在新增處理業務中的一項SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，也讓鋼聯降低生產成本、提升毛利率有明顯作用。

鋼聯今年上半年的營業毛利率高達64.43％，比去年同期提升11.57個百分點。

近期國際鋅價上漲，維持在每公噸3,000至3,100美元高檔，鋼聯指出，這也是推升今年營收、獲利成長的動能之一。