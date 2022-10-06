大陸第一小生黃曉明趁著大陸雙十一的難得假期，返回家鄉山東青島擔任表弟婚禮的主婚人，開心與久未見面的家人朋友沾喜氣，事後，他曬出宵夜九宮格圖，色香味俱全的一盤盤青島特產，看得粉絲都想嘗一口，不料今(6日)他透露去看醫生，結果被診斷出腸胃炎，手臂出現大片蕁麻疹。

黃曉明在貼文中透露：「我愛美食，但美食好像不愛我……上一秒還跟大家得瑟，發起美食共享，下一秒腸胃炎和急性蕁麻疹向我接連投送…」，並放出3張蕁麻疹在手臂發作的照片，可見他坐在椅子上吊著點滴，手臂內、外側甚至手心邊緣，都是紅腫的蕁麻疹斑點，不禁讓大批粉絲倒抽口氣。

黃曉明吃完山東美食後，到醫院吊點滴。(圖/黃曉明 微博)

黃曉明無奈透露人在吃上不能太放縱。(圖/黃曉明 微博)

對此，黃曉明決定記取教訓：「看來人還是不能放縱自己，假期也要保護好自己的腸胃」，還附上無奈的表情符號，喊話粉絲朋友注重身體健康，暖心提醒讓粉絲們笑說，「感同深受我之前和你一樣，也是吃了一頓之後蕁麻疹加腸胃炎」、「好傢伙得瑟過頭了吧，好好休養吧」、「蕁麻疹很難受的，希望早日康復」、「不過你真的只吃一口嗎？是不是吃得太雜了」，非常關心黃曉明的生病情況。