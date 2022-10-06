民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆讀北一女是靠特權關說，結果不但被高駁斥，轉傳此消息的其一綠營側翼粉專《難攻大士》，也被起底是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻負責的；鄭運鵬6日則回應，兄弟倆都是獨立個體。對此，國民黨桃園市長參選人張善政諷刺，「民進黨遇到醜聞就是獨立個體」。張善政強調，他絕對不會向民進黨的抹黑打壓投降，「不分黨派，我們所有人都不能向民進黨的抹黑打壓投降」。

張善政今(6)日在臉書指出，之前他就在直播上講過，要小心「昨日張善政，今日高虹安，明日蔣萬安」，因為為了勝選，民進黨不惜扭曲事實！他表示，在桃園，民進黨用媒體抹黑，把張善政沒有拿一毛錢，對台灣農業電子化貢獻良多的農委會計畫案，抹黑成「A國庫的錢」，民進黨桃園市黨部還夾報塞黑函。在台北，民進黨把蔣萬安的無辜家人，用惡劣的名嘴政論節目24小時抹黑栽贓編故事，霸凌、糟蹋沒有話語權的無辜女性。在新竹，民進黨把高虹安受資策會推薦出國拿的學位以及身為美國白宮顧問的老師，抹黑成論文有問題、老師是中共同路人。

張善政接著表示，昨天鄭運鵬「親哥哥」經營的側翼粉專，還把高虹安說成是靠特權進入北一女，而鄭運鵬竟然切割說，哥哥是獨立個體，與他無關？張善政諷刺表示，民進黨遇到醜聞就是獨立個體，打他時就是發黑函送家裡。他痛批民進黨操控的國家機關、1450網軍、惡質名嘴，還要迫害多少人？汙衊多少人的努力才夠？農委會、NCC等原本應該行政中立、不介入選舉的單位一一淪陷，變成只講政治不講專業的傀儡！

張善政認為，台灣民主與選舉風氣，如今被搞到烏煙瘴氣，「我們除了痛心，更要堅強」。張善政認為，不只是為自己的名譽堅強，也是為台灣的善良政治堅強。「昨日張善政，今日高虹安，明日蔣萬安」，張善政重申，如果今天不為被國家機器打壓、被媒體抹黑的人發聲，明天就沒有人可以為自己發聲。「所以我，張善政絕對不會向民進黨的抹黑打壓投降，更重要的是不分黨派，我們所有人都不能向民進黨的抹黑打壓投降」。