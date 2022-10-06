巿面上常有即期品或外觀有小瑕疵的商品打折出售，一名網友昨日到好市多消費，在賣場看到凹罐的奶粉只要450元，與完整包裝的相比便宜119元，令他驚喜直呼「我覺得可以接受」，但多數網友紛紛勸他，凹罐再便宜也不要買，「別為了省錢，玩爛自己的健康」。食藥署則說，食品外包裝若是輕微受損，未影響內容物安全，就無違法問題。

原PO昨（5）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，傍晚到好市多採買，發現賣場有賣「包裝破損」奶粉。原本1公斤重的奶粉賣569元，現在買凹罐只要450元，比原價便宜119元，令他看了眼睛為之一亮，認為「如果是自己喝，內容物沒有影響，我覺得可以接受耶！」

根據原PO上傳的照片來看，架上兩罐奶粉外觀已明顯凹陷，還被貼上A4大小的價目表，上面蓋有「包裝破損」戳章，空白處還有門市人員簽名。

架上兩罐奶粉外觀已明顯凹陷，還被貼上A4大小新的價表，上面蓋有「包裝破損」戳章。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文曝光，絕大多數的網友都認為凹罐再划算都不要買，「「我以前也覺得這樣很划算，但有了小孩才知道，包裝完整的重要性，所以折價我也不會買」、「凹罐不要買，內容物易變質，我曾經買過凹罐的嬰兒奶粉，開罐以後發現奶粉質地不好，顆粒變粗，有點潮濕會沾黏，不到半罐的量變成會結塊，這就是不能買凹罐的原因，外觀看起來只是變形，可裡面其實也跟著產生變化了」、「其實凹罐真的不建議買，在碰撞過程可能產品就發生質變，要多考慮一下」。

留言中也人質疑販售凹罐奶粉，恐違反食品衛生管理法；對此，《中時新聞網》詢問食藥署，食藥署表示，奶粉非罐頭類食品，產品的外包裝若僅是輕微受損，如輕微凹陷或外表髒污，並未損及內部盛裝產品的安全性，則無違反衛生標準之虞。