石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）周三宣布從11月起每天減產200萬桶原油以維持近期不斷下跌的油價，但此舉恐怕也會導致通膨壓力難以緩解，讓美國氣得跳腳，CNN曝光內幕直指，拜登用盡各種方法進行勸阻，但最後都面臨失敗，且財政部的演講草稿更把未來前景喻為徹底的災難。

CNN報導，據多名知情人士透露，在會議結果公布前，拜登政府用盡各種管道進行施壓，但這次的努力失敗了，就在期中選舉登場前5周，可能導致油價在拜登政府岌岌可危之際再度上漲。

報導拿到的財政部演講草稿措辭激烈，不僅將減產後的未來前景比喻成一場徹底的災難，另一方面，警告OPEC+的減產行動將助長敵對立場。不具名的白宮官員提到，草稿是由工作人員先擬的，未經領導層允許。

此外，報導提到，雙方在會議斡旋的內容，包括如果本周OPEC+宣布不減產，美國將會宣布回購2億桶原油補充戰略儲備原油，不具名的美國官員也表示，過去幾個月來，美國一直表達這項的想法，美國不會讓他們因為不減產束手無策，且就算全球需求下滑，石油價格也會崩潰。

OPEC+宣布減產原油，能否刺激油價反彈還需要時間觀察，分析師Bob Iaccino認為，在油價衝上100美元之前，可能會先摔至每桶65美元，全球經濟衰退，整體的需求一定會下修。