基隆捷運進度為市民關注焦點。民進黨基隆市長候選人蔡適應今（6）日表示，基隆捷運目前已送至環保署進入環境影響評估審查，綜合規劃的部分，也即將在年底送到行政院做最後的核定。蔡強調，他對基隆捷運的推動有具體規劃，相信一段接一段的推動，能夠讓基隆捷運成為基隆市民未來可倚賴的交通建設。

蔡適應今日在臉書發文，針對基隆捷運最新進度表示，目前該案已經送到環保署進入環境影響評估的審查，綜合規劃的部分，也即將在年底送到行政院做最後的核定。

蔡適應指出，他會讓基隆捷運一步一步的實現，未來基隆捷運的推動，分為兩大階段，第一階段是八堵到南港車站，以及銜接汐東線的部分；第二階段就是汐東線的延伸，還有八堵到基隆的部分。相信一段接一段的推動，必能讓基隆捷運成為基隆市民未來可以倚賴的交通建設。

此外，蔡適應也宣布，10月16日晚間6點行政院院長蘇貞昌、交通部部長王國材會來到百福宮，跟所有的市民分享整體的工作進度，以及未來施政、交通的規劃，大家都一起努力讓過去的不可能轉變成可能。