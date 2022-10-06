疫情升溫，中央流行疫情指揮中心5日宣布新增開放第三階段莫德納次世代雙價疫苗接種對象，年齡放寬到18歲以上民眾，新北市衛生局也立即調整新增開放18歲以上民眾預約，7日至8日，每日上午9時至晚上8時開放預約，預約接種時間為11日至16日，接種地點為新北市合約院所及中和Global Mall。

衛生局表示，預約系統增加開放接種對象及疫苗種類為18歲以上成人雙價次世代疫苗第3到5劑（追加劑）；接種日期為11日至16日，預約請至新北市COVID19疫苗接種預約系統https://vacbooking.ntpc.gov.tw，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約，以獲得保護力！

衛生局提醒，莫德納次世代疫苗可以和流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，呼籲民眾應落實勤洗手、外出全程佩戴口罩等個人防護措施；儘早接種次世代疫苗，及早獲得保護力，相關資訊可至衛生局網站http://www.health.ntpc.gov.tw/機關業務/疾病管制/預防接種專區查詢，或電詢衛生局預防接種專線（02-2258-8923）及各區衛生所，將有專人為您服務。