精英(2331)今舉行「智慧運輸實踐環境永續」論壇暨智慧城鄉計畫成果發表會，精強總經理鄭明輝今天首度在精強切割成立後接受媒體採訪。精強總經理鄭明輝表示，精強目前充電樁訂單滿手，但受限於缺料，而無法全面出貨，預估明年下半年缺料情況可以緩解；明年精強充電樁的營收占比可達2成，其他和電腦相關產品出貨約8成，全年整體營收上看31億元，年增可達2位數。精強的產品會專注在利基型產品，精強過去有精英的基礎，就像火鍋已經有清湯基底，將來將持續研發新產品切入新領域，在2024年有機會進行增資。

精英100%持股的精強科技於10月1日分割成立，承接精英集團旗下工業電腦（IPC）及車電相關事業部門，目標彎道超車，在5年內晉升台灣工業電腦前段班。

精英副董事長暨總經理王金來今天表示，精英攜手策略合作夥伴進軍國際、全球佈局、建立上/中/下游垂直整合，以智慧運輸解決方案推動城市交通創新服務之數位轉型，進而實踐數位治理及國家環境永續之目標。

今天應邀出席的數位發展部數位產業署署長呂正華表示，智慧城鄉發展希望業者能透過國內的場域練習，將產業數位化、數位優化及數位轉型進一步和國際接軌。

精英在幾年前就切入充電樁，客戶在歐美地區。10月1日才自精英切割成立的子公司精強，成為精英切入智慧城市的助力。精英副董暨總經理王金來表示，今天的「智慧行動雲平台」是發表會，也一個起點。