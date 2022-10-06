宏達電(2498)9月營收在VR套件新品帶動下，月成長47.9%，累計宏達電第三季營收為10.81億元、季增加7%、年減少19.9%。

宏達電9月營收為4.63億元，月成長47.9%、年減少22.87%；累計1至9月累計合併營業收入為31.93億元、年減少17.38%。

宏達電第三季營收為10.81億元、季增加7%、年減少19.9%。

宏達電9月甫推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統進入更真實的人際互動新境界，也帶動9月營收相較7月成長逾4成。

在元宇宙娛樂平台發展上，宏達電與金曲歌后徐佳瑩於推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，首場門票已全數完售，期望將突破傳統線上演唱會框架、實現粉絲心中對於元宇宙世界的想像。

此外，宏達電延續與高雄市政府合作、聯手舉辦全台最大霹靂布袋戲5G戶外音樂會，同時以5G即時串流技術將主會場蓮池潭意象廣場戶外演出傳送至亞灣區夢境現實館直播，創造近乎零秒差的絕佳體驗。此外也透過宏達電最新虛擬製作系統，為高雄NFT影片輕鬆打造各式虛實整合場景，共同推動當地元宇宙產業發展。