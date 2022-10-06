騰輝電子-KY(6672)自結9月合併營收為4.2億元，月增6.8%，累計第3季合併營收為12.11億元，季減16.79%，隨著特殊材料銷售增加，營運與獲利可望增溫。

隨著歐洲暑期休假結束、軍工及航天高信賴度基板訂單持續挹注，9月合併營收4.2億元，月增6.8%；累計第3季合併營收為12.11億元，季減16.79%；累計前9月合併營收43.9億元，年減24%。

騰輝電子-KY表示，大陸封控政策性淡化，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，為刺激經濟，針對汽車產業提出振興措施，激勵市場銷售增長，客戶釋單動能也慢慢加溫，同時受惠于俄烏戰爭，軍工、航天及客制化基板等高信賴度的訂單持續穩固，少量多樣、高毛利的特殊材料也未受經濟影響維持穩健。

散熱材料的金屬基板也有突破，騰輝-KY研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品，開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。

騰輝-KY表示，散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用都有顯著成長，公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，將會引導公司持續且穩定的成長。

騰輝-KY指出，公司延續彈性務實的經營本質，焦點著重於關注市場變化，面對不確定性持續採取彈性經營策略，加快特殊材料認證與產品開發，秉持一貫穩定紮實的營運方針，以追求長期穩健的營運成果。