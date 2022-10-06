晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年9月自結合併營收252.18億元，雖月減0.5％、仍年增達34.5％，改寫歷史次高。使第三季合併營收753.91億元，季增4.63％、年增達34.85％，連12季改寫新高。累計前三季合併營收2108.69億元、年增達37.01％，續創同期新高。

聯電受半導體市況雜音四起影響，股價3日下探35元，創2020年11月中以來近23月低點，較6月初波段高點跌逾33％，近日明顯止跌回升。今（6）日開高後一度於平盤上下震盪，11點後回穩走升，終場上漲1.7％、收於38.95元。

聯電先前法說時預期第三季營運穩健，稼動率雖自逾100％的「過載」降至100％的「滿載」，但晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％高檔水準，第四季若有修正幅度也不會太大，維持全年營收成長逾2成預期。

聯電第三季營收繳出「雙升」佳績、連12季創高，表現優於預期，法人認為主要受惠稼動率滿載、平均售價持穩及新台幣貶值助攻帶動。展望後市，由於終端市場需求疲弱，晶圓代工成熟製程稼動率鬆動，市場預期聯電稼動率將下滑，使第四季營收季減約7％。

不過，美系外資指出，聯電的28奈米製程業務仍表現良好，強勁的第三季營運展望亦證明專業技術確實為客戶創造價值，認為下半年稼動率的下滑幅度將較其他同業低，給予「加碼」評等、目標價58元。

日系外資近期亦同步送暖，認為聯電在歷經連7季漲價後，已有足夠空間抵禦價格修正逆風，鑒於與客戶簽署長約、豐富的專業技術產品及明年晶片需求不會硬著陸，認為聯電售價下滑幅度可低於預期，將評等自「中立」調升至「優於大盤」，目標價自43元略升至46元。