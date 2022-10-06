陸美兩國漸趨競爭對立，雙方已從貿易戰打到科技戰，美國先前以威脅國家安全為由將大陸電信設備廠華為列入黑名單，阻斷該公司購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，但美國財經媒體爆料，華為可能靠著神祕大陸新創公司，藉此繞過美國制裁。

報導引述知情人士說法指出，華為正為深圳新創公司提供支持，這間公司已為半導體製造廠訂購晶片製造設備，包括來自外國供應商的設備。據公開紀錄和衛星照片，這間成立不久的公司是鵬芯微，是由華為前主管經營，正在華為總部附近蓋廠房。

報導提到，美國全力切斷華為的晶片管道，如果鵬芯微能順利展開業務，就能有效協助華為規避美國制裁，讓華為在關鍵領域包括智慧手機、伺服器等重新站穩腳步。

知情人士進一步指出，鵬芯微計劃明年開始研究28奈米技術，目標是14奈米和7奈米製造技術。

知情人士透露，華為可能會買下鵬芯微多數產品。針對鵬芯微可能在幫助華為逃避制裁傳言，華為則拒絕發表評論。

報導提到，雖然鵬芯微很低調，但已引起美國商務部工業和安全局（BIS）注意。BIS表示，有注意到這間新創公司和華為的關係，如果有違規行為，會在適當時機出手。