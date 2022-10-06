職業女網現任世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在WTA捷克奧斯特拉瓦女網公開賽，和澳洲選手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）的賽事進行到第二盤，湯賈諾維琪因為膝蓋傷勢退賽，讓思薇雅蒂以7比5、2比2成為大會首位晉級8強的參賽者。

從會外賽打進來的湯賈諾維琪，首盤積極的表現讓球后思薇雅蒂面臨相當嚴峻的考驗，好不容易才以7比5收下，不過第二盤湯賈諾維琪膝蓋出現傷勢，影響了她場上移動，最後無奈選擇傷退。

奧斯特拉瓦女網公開賽是思薇雅蒂在今年美國網球公開賽奪冠後首站賽事，她稱讚對手湯賈諾維琪的表現，「我們在多倫多女網賽也對壘過，我也注意到她在美網打得有多好，她真的狀況蠻好的，而且越打越好。這次我們的交手是很棒的一次經驗，很不幸一些事情發生了，祝福她早日康復。」

思薇雅蒂並說，美網後她休息了三個星期，暫時遠離比賽，還要再找一下競賽的感覺，「我感覺得找回節奏，但這不太容易，我第一輪輪空，湯賈諾維琪則是打了幾場比賽，我認自己要努力追上大家。」

「但我很感謝這場比賽還蠻硬的，我必須提升到另一個層級，讓我為下一場賽事好好準備。」

思薇雅蒂8強賽將面對地主外卡選手穆丘娃（Karolina Muchova）、美國籍會外賽選手麥克娜莉（Caty McNally）之間的勝方。