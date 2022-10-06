機師組成的香港航空機組人員協會(HKAOA)表示，國泰航空正面臨前所未有的人手及培訓短缺，警告這將導致機票價格居高不下，並威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位，促國泰航空重新招募已離職的機師。

香港航空機組人員協會指出，國泰航空現在僱用的機師不到2500人，較2020年10月大裁員前的4000人少近4成機長及副駕駛。辭職的機師大多擁有數十年經驗，這班機師正以「前所未有的速度」辭職，令航空公司未來運作留下極大空隙。

工會指出，由於人手不足，國泰航班目的地及班次勢減少，將為出遊市民帶來不便，而且由於機票供應量減少，加上需求旺盛，可預視機票價格持續上升。

工會表示，機師的離職潮始於2020年10月的大裁員，國泰在裁員後要求機師簽署新合約，減薪、福利縮減都觸發機師對國泰管理層的不滿。協會引述有機師稱，國泰的做法反映管理層將疫情當成是永久減薪的機會，這個決定適得其反，惹來更多損失，並直接影響香港航空樞紐地位。

協會主席Paul Weatherilt表示，永久減少機師的薪酬及福利是國泰歷來代價最高的管理失誤之一，在轉新合約之前，國泰僱用的機師團隊或是全球最具經驗、最具資格，令國泰足以成為全球頂級航空公司，也促使香港獲得全球航空樞紐的地位。

協會又稱，年輕機師培訓時間已經大大縮短，國泰在航空質素及商業壓力會有所衝突，促請國泰航空重新招募已離職的機師，重建航空樞紐的聲譽。