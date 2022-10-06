為讓市民呼吸好空氣，台中市政府訂定「藍天白雲行動計畫」，多管齊下，為減少移動汙染源，台中市政府地方稅務局表示，將電動車的免徵使用牌照期間延長至114年12月31日，鼓勵民眾使用電動車輛，打造低碳好生活的優質城市。

台中市政府表示，藍天白雲行動計畫從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、汰換老舊機車、推動電動公車及iBike三倍增，到推出市民限定雙十公車優惠，以具體作為逐步改善空汙。

地稅局長沈政安表示，為持續改善空氣品質，市府積極推動各項減碳及空汙改善行動，如推行綠色交通，鼓勵民眾換購電動車以減少移動汙染源等，目前電動車數量已從市長盧秀燕上任時的2.3萬輛增加至8.5萬輛，成長超過3倍，對於減少移動汙染源，改善空汙已有具體的效益，因此將電動車免使用牌照稅期間再延長至114年。

沈政安指出，購買電動車除可免使用牌照稅外，還享有免貨物稅、免燃料使用費及換購補助等優惠，呼籲民眾多使用環保低汙染的電動車輛，共同守護空氣品質，讓台中空汙減量，守護市民健康。