現場除用影片進行交通安全宣導，也提供印有英、越、印、泰、菲等多國語言的文宣，彙整成常用法令「大補帖」。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

近年許多外籍移工以電動自行車做為代步工具，由於不熟悉台灣交通及法律規定，常常誤闖路檢點或是酒後騎乘觸法。日前台中市警察局太平分局組成「移工交通安全宣導團」，前往轄區內雇有外籍移工之工廠進行宣導，盼提升外籍移工們的交通安全知識，避免事故發生。

太平警分局「移工交通安全宣導團」日前由分局長葉志誠親自帶團，前往轄內永豐路知名工具機上市公司，針對該公司雇用40多位外籍移工們實施交通安全宣導，並特地聘請通譯人員現場即時翻譯及回應移工們的問題；現場許多新進移工聽到酒後騎乘電動車有如此高的的罰則時，更驚呼聲連連，並幽默地說：「酒駕Money會沒有！」。

太平警分局指出，宣導重點包含將於11月1日實施的「微型電動二輪車」（電動自行車）新制、遇酒駕路檢時應配合事項、酒後騎乘電動自行車刑法規定、改裝車體（速）之罰則等，希望提醒移工們不要觸犯法令規定，甚至影響到在台工作的權益。

太平警分局表示，移工交通安全宣導團前往轄內各雇有移工之工廠實施巡迴式交通法令宣導，除了透過事故動態影片輔助宣導，也印製有英、越、印、泰、菲等多國語言之摺頁文宣，彙整成常用法令「大補帖」並輔以中文對照，盼提升移工們對交通安全法令的認識。

太平警分局分局長葉志誠表示，移工朋友們為了生活遠渡重洋，家鄉的親人也希望他們能在台工作順利、平安歸國，本分局將持續透過此方式辦理交通安全或是相關犯罪預防宣導，建立互動平台及管道，也可以當助他們盡速融入台灣生活。

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