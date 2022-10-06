五龍國小轉型為實驗學校，揭牌當天也啟動位在校門口的風神號機器人裝置藝術。（邱立雅攝）

芎林五龍國小過去面臨少子化衝擊，從2020年開始籌備轉型發展，在2022年獲正式核定，正式成為新竹縣第9所實驗教育學校，以跨領域的STEAM教育為理念，開展創客、5C、AI、機器人課程，並發展在地藍染、森山學堂等特色，成為偏鄉小校轉型的典範。6日舉辦揭牌典禮，現場也啟動風神號機器人裝置藝術，讓眾人大為驚嘆。

新竹縣政府積極推動並鼓勵偏鄉和原鄉公立國中小學校，轉型為實驗教育學校，目前有北平華德福、大坪國小、峨眉國中、尖石國中、尖石國小、桃山國小、嘉興國小和新樂國小等。五龍國小今年3月25日正式通過教育局審查，並於同年8月12日獲教育部核定，成為新竹縣第9所實驗教育學校。

校長廖志崑說，兩年前開始籌備轉型為實驗教育學校，由清華、政大擔任諮詢顧問，並導入專業的外聘師資，規畫STEAM教育，涵蓋5大課程，包括發展基本學力課程、美感課程、創意彩繪特色、森山學堂課程以及自學課程。學生人數也從最低37人，成功增加到49人。

在創客與機器人教育方面，在教育部、縣府、公所、五華工業區廠商及校友支持下，五龍國小充實創客中心設備，讓學生人手一台自走車，每班一台凱比機器人，可應用在學習程式設計，並利用內建程式學習，同時在低年級導入設計機器人模型課程、中年級動手製作機器人、高年級則透過互動編程與設計，讓機器人動起來。

6日當天五龍國小舉辦轉型實驗學校揭牌典禮，縣長楊文科等人見證五龍國小轉型邁向新的里程碑，並啟動位在校門口的風神號機器人裝置藝術，該藝術品由李純棋藝術家耗時半年設計，宣示學校課程願景，翻轉課程與開創實驗教育。