大陸文匯用戶端報導，上海市6日通報本土無症狀感染者11例，感染者均為新疆到滬返滬人員及新疆疫情感染者關聯人員，在閉環管控期間，新冠病毒核酸檢測結果異常。臨近十一假期尾聲，外來返滬人員增加，上海市衛健委、防疫專家發布防疫提示：外地到滬返滬人員務必加強防疫管理，抵滬時配合做好「落地檢」，核驗48小時核酸陰性證明，抵滬後24小時內就近核酸檢測。今明兩天上海各區將開展至少一輪大篩。

提示一：外地到滬返滬人員，抵滬前、抵滬時、抵滬後務必注意：

上海加強外地到滬返滬人員防疫管理，所有到滬返滬人員抵滬前，應通過隨申辦「來滬返滬人員服務」小程序準確詳細填報相關資訊；抵滬時按照有關規定配合做好「落地檢」；抵滬後24小時內就近進行核酸檢測、加強自主健康監測，減少不必要人群聚集活動。

大陸疫情中高風險區及實施靜態管理區域的人員應暫緩到滬返滬，待所在地區風險等級降至低風險或解除靜態管理措施後再到滬返滬。

7日內有大陸疫情高中低風險區、縣級以上政府宣布實施靜態管理措施區域、上海市重點關注區域等旅居史到滬返滬人員，應在抵滬後盡快且不得超過12小時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告，並配合做好相應健康管理措施。

提示二：到滬返滬人員實施「落地檢」應掃盡掃：

自上海實施「落地檢」以來，機場、火車站、長途客運站對到滬返滬人員實施隨申碼「應掃盡掃」、核驗48小時核酸陰性證明，考慮節日返程高峰來臨，上海在公路道口增派了查驗力量、增設核酸採樣點。

為提高運行效率，在返滬人員剛進入上海市時，通過簡訊推送隨申辦下載簡訊，提示在進入上海市時盡快下載，避免在入城口因過多操作影響通行效率。高速公路的提示牌上也發布資訊，提醒司乘人員提早註冊「隨申辦」，在小程序上登記到滬返滬資訊。

提示三：長假即將結束，全市各區加強防控：

據上海疫情防控核酸篩查專班介紹：今明兩天，上海各區都將安排至少一輪社區全員核酸篩查，這既是之前每周篩查的延續，更是因為假日期間人員流動頻繁，上海「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。

各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。

提示四：防疫人人有責，市民加強自我防護

堅持「防疫三件套」，牢記「防護五還要」：要繼續堅持佩戴口罩、保持社交距離、注意個人衛生；牢記口罩還要戴，社交距離還要留，咳嗽噴嚏還要遮，雙手還要經常洗，窗戶還要盡量開。同時做到定期測核酸、主動掃場所碼。