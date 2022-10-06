「桃捷北捷聯票」共計兩款，開賣時間為10月13日至11月12日。（北捷提供）

台灣即將在10月13日迎來國門解封，台北捷運公司與桃園機場捷運聯手發行「桃捷北捷聯票」，包含台北捷運48小時票或72小時票（二擇一）、桃園機場捷運來回票，售價分別為520元（原價600元）及600元（原價700元），最高享原價86折優惠，開賣時間為10月13日至11月12日，購入後即可不限次數「搭好搭滿」。

據台北捷運公司統計，疫情前，台北捷運旅遊票銷售數量年平均約為28萬張，根據捷運旅遊票進出站資料，外國遊客最喜愛的台北景點為西門町、台北101、永康商圈、龍山寺、中山商圈、士林夜市、淡水等經典捷運行程。

本次推出的「桃捷北捷聯票」共計2款，一款是「台北捷運48小時票、桃園機場捷運來回票」優惠組合，售價520元；另一款則為「台北捷運72小時票、桃園機場捷運來回票」超值組合，售價600元，均可於桃園機場捷運A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、桃園國際機場T1、T2入境大廳機捷櫃檯購買。

北捷表示，前300名購買任一款聯票的遊客，可獲得防疫紀念小禮包1組，內含捷運25周年聯名口罩2個、酒精噴霧筆1支，加碼再送「商圈好康優惠券」以及北捷咖啡、熱門景點國立故宮博物院、國立台灣博物館、兒童新樂園及貓空纜車專屬好禮。

北捷表示，抵台旅遊的觀光客，從桃園機場搭乘機場捷運至台北市區，最快不到40分鐘就能抵達台北車站，再啟用北捷桃捷48小時聯票或72小時聯票，可在有效期限內，不限次數「搭好搭滿」台北捷運，到沿線景點、知名地標或是美食巷弄體驗，再搭乘機場捷運前往桃園機場搭機。