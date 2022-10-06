日本豐田汽車6日宣布，之前在行車安全有疑慮情況下，召回旗下首款純電動車並停止銷售3個多月後，這輛純電bZ4X已經重新開始生產。

6月時，因為發現車輪在行進間可能鬆脫，於是豐田召回全球2,700輛 bZ4X進行檢修。同時，豐田擁有兩成左右股權的速霸陸汽車，也被迫得召回與豐田一齊開發的純電動休旅Solterra。

因為部分安全氣囊在生產時安裝不當，使用時可能會造成傷害。豐田表示除了車輪問題修正外，也修復bZ4X安全氣囊有瑕疵的部分。不過，之前市場都沒聽說過bZ4X有安全氣囊方面的問題。

由於日本國內尚有不少比例的油電混合動力車，因此環保人士也直言，豐田對於汽車全面電氣化非常牛步化。據統計，純電動車占日本2021年客車銷售量僅1%而已。

只有在日本提供bZ4X租賃服務的豐田指出，這款純電Crossover目前在美國僅僅賣出232輛。2021年，豐田曾說要投入約300億美元開發純電動車。最晚到2030年底，每年純電動車銷售量估達350萬輛，約是目前豐田一整年各種車款的3分之1左右。