在OPEC+全球主要產油國周三宣布自11月起大幅減產之前，美國汽油價格就已經開始上漲，可想而知之後美國人加油將花更多錢。

根據美國汽車協會（AAA）周三發布的每日數據，全美汽油價格上漲近3美分，至每加侖3.83美元，創下近4個月來最大單日漲幅。

美國汽油價格在6月漲破5美元，創下歷史新高，但在經濟可能衰退的陰影籠罩下，從6月中旬到9月20日連跌了99天。之後汽油價格又開始天天上漲，與兩周前觸底時的3.67美元相比已經上漲16美分，相當於反彈4%。

追蹤AAA汽油價格的OPIS能源分析部門主管Tom Kloza表示，最近汽油價格上漲，是因為美國異常多的煉油廠為了維修而停工。全美近18%的煉油產能現在已經停擺，「今年春季關閉很多產能，因為煉油廠已經賺飽了」。

汽油價格通常會緩慢而逐漸上漲，但這可能很快就會改變。合稱OPEC+的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的全球主要產油國周三達成協議，將自11月起每日減產200萬桶，創下自新冠疫情初期以來力道最大的減產行動。

受此消息帶動，紐約期油繼周一大漲5.21%、周二上漲3.45%後，周三再漲1.43%，收在每桶87.76美元，盤中一度上揚2.2%，報每桶88.42美元，創下9月15日以來新高。

布蘭特期油繼周一漲4.37%、周二漲3.31%後，周三再漲1.71%，收在每桶93.37美元，盤中曾觸及93.96美元，創下9月15日以來新高。

汽油期貨價格亦隨之小漲。自汽油價格在9月觸底以來，期貨價格已上漲約20美分/每加侖，這意味著未來汽油價格可能持續走高。

汽油價格下跌向來對平抑通膨具有關鍵性的影響，也有利於消費支出。在中期選舉逐步逼近之際，拜登政府擔心汽油價格不斷上漲將不利於民主黨選情，因此花了一番功夫努力遊說OPEC成員國不要減產，但顯然成效不彰。

稍早前拜登對OPEC+仍然決定大規模減產表達失望之意，稱此為短視近利的做法。他並表示將指示能源部在11月額外釋出1000萬桶戰略儲油。美國政府的釋油計畫原訂於本月結束。

美國國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三也發布聯合聲明表示，拜登總統將視情況繼續指示S.P.R（戰略石油儲備）釋油，以保護美國消費者並強化能源安全。總統也將指示能源部長評估所有額外可採取的行動，以在短期內持續提高國內產量。