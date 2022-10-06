氣立(4555)9月營收為1.36億元，年減21.45％，前三季營收為14.23億元，年減9.52％。氣立表示，著眼市場需求多元與多變，公司已針對不同產業應用進行產品布局，不僅在傳統消費性電子、通用機械及機床設備、太陽能等產業持續深耕，對於前景相當看好的半導體設備、電動車等產業，公司更積極投入相關產品研發。上個月舉辦的半導體展中，氣立首度參與亮相，展現公司打入半導體設備供應鏈的企圖心。

今年9月SEMI發布的「全球半導體設備市場報告（WWSEMS）」中指出，2022年第二季全球半導體製造設備出貨金額較第一季成長7％，來到264.3億美元，年增6％，從此市場趨勢來看，半導體設備需求持續向上。

氣立指出，公司所生產的「流量計」與「無桿缸」類產品等應用於半導體製程生產作業、檢測作業、光電產業中的自動化搬運作業等自動化設備中，經過這2年的開發，目前相關出貨已有較明顯成長，逐漸顯現開發成效。另外，因應ESG的潮流所新開發的「高效能真空產品」及「流量計」等，除了具備有較現有同類產品體積更小、效率比高的優勢外，更能協助客戶降低能耗或達到監控設備碳排放數據功能，符合目前節能減碳的全球趨勢，而這些都有助於公司未來營運拓展。

隨著半導體業界新的晶圓廠陸續完工，市場預測普遍看好半導體設備支出能持續成長。而第二季全球半導體設備依出貨金額前三大區為台灣、大陸及南韓，氣立將持續積極開發、擴展半導體設備市場，以期在全球千億半導體設備商機中取得一定成績。