白木耳黏黏滑滑的，不少人都認為它富含膠原蛋白，但營養師余朱青表示，其實讓白木耳黏稠的是水溶性纖維，如果真的想補充膠原蛋白，應該從動物性食材下手，像是牛筋、豬腳、豬皮、雞腳、雞皮等，不過這些食物多含有油脂與脂肪，要注意烹飪方式，以免吃進一堆熱量。

余朱青在臉書粉專發文指出，有很多看似黏黏滑滑的食物，像是白木耳、黑木耳、菇類、秋葵等，會讓人誤以為含有豐富的膠原蛋白，但事實上這些植物性食材帶有的黏滑物質都是水溶性纖維，但也別因此就失望，這些食物也都含有豐富營養素，比如白木耳，就有豐富的多醣體、多種胺基酸、維生素B群、鈣、鉀、磷等，具有代謝血脂、促進腸胃蠕動、增強免疫力、穩定血糖的作用。

至於膠原蛋白，則大多來自動物性食材，像是豬皮、豬腳、豬耳朵、豬尾巴、豬蹄筋、雞腳、雞皮、牛筋、大骨湯、海參、鮭魚、魚頭、魚骨、魚鱗、魚肚、魚翅；不過要注意的是，這類膠原蛋白食物多含有油脂及脂肪，因此要注意烹飪方式，避免愛美不成還吃下一堆熱量。

余朱青也提醒，如果想讓身體獲得膠原蛋白，除了補充膠原蛋白本身，也要多攝取維生素C，因為人體合成膠原蛋白，需要維生素C的輔助，如果缺乏維生素C，吃進去的蛋白質就會無法順利分解、合成為膠原蛋白。她建議補充膠原蛋白，可以從脂肪含量較低的魚、肉這些來源攝取，同時也要補充富含維生素C的蔬菜水果，對合成膠原蛋白會更有幫助。