楊佩樺則在基進黨人員陪同下，到國民黨高市黨部外踢館，提到家人也聲淚俱下。（洪浩軒攝）

國民黨高市議員邱于軒6日指控高市議員參選人楊佩樺惡意散播黑函，更頻頻對她及家人做出人身攻擊，對此，楊佩樺也到國民黨高雄市黨部回擊，稱國民黨百年大黨欺壓小黨。雙方隔街叫囂，2位女候選人提到自己家人時均激動落淚。

邱于軒在國民黨高雄市長參選人柯志恩的陪同下在高雄市黨部舉辦「拒絕霸凌、回歸市政」記者會，痛批台灣基進黨長期對她惡意攻擊，甚至印製文宣抹黑，已經對她造成嚴重傷害，且連她的家人都受到牽連，她也在律師陪同下，於4日到地檢署按鈴申告，提出妨礙名譽、意圖使人不當選等告訴，強調惡劣選風不該助長。

邱于軒淚訴，民進黨及綠營側翼將她先生稱為「黨豬」，孩子也被迫轉學，甚至連她已逝的婆婆黃碧霞都不放過，她們在9月28日收到監察院來函，稱要調查黃碧霞贈送給她的手錶，「她戴的手錶是婆婆留給她的遺物，也是他們最後的連結，她們連已經過世的人都不放過，選舉有必要選到這麼沒人性嗎？」

楊佩樺則在基進黨人員陪同下，到國民黨高市黨部外踢館，雙方隔街叫罵，楊佩樺強調，文宣內容都是公開的真實資訊，包含邱于軒在議會質詢時對林園高中校長施壓、邱于軒夫婿經營的公司承攬多少營養午餐標案以及她親自到監察院查閱邱于軒的財產申報等，她也放上邱于軒的回應，希望呈現真相讓民眾評比。

楊佩樺提到家人也聲淚俱下，哭訴自己素人參政，她的先生是軍人，為了這次參選，她先生用貸款貼補家用，並提醒她「不要忘記對抗不公不義的初衷」，在她揭露邱于軒的惡勢力後，她先生在軍中收到許多惡意檢舉，但面對國民黨她不會退縮，一定會繼續勇敢對抗不公不義。