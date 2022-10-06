為增進國人對成語之了解及應用，寶吉祥文史教育協會耗時一年半，傾力製作的《成語故事•影音視頻》即將於2022年10月8日(星期六) 晚上7：00線上首播，從此逢星期三及星期六，定時於「協會官網-影音專區」、「協會YOUTUBE頻道」及「協會微信公眾號」播放一集，《成語故事•影音視頻》內容深入淺出，活潑生動，非常適合學子們觀看學習，歡迎各級學校運用，列入中文教育素材。

寶吉祥文史教育協會於2019年12月20日由寶吉祥集團總裁顏錚浩先生發起，國立故宮博物院前院長馮明珠負責推動， 2020年10月6日經內政部核准成立在案。本協會為非營利公益社團，成立宗旨在結合有意願為促進歷史文化教育盡心者，在顏總裁的支援下，推廣教育，提昇國人對自己歷史文化的認識。

將於2022年10月8日(星期六) 晚上7：00開播《成語故事•影音視頻》，即是協會為推廣教育傾力製作的項目之一，結合了世界著名中文圖書館的「中文善本舊籍資料庫」、兩岸故宮博物院及各大博物館開放的文物圖片、各種風格的當代插畫、電腦繪圖、卡通動漫、歷史地圖等，以圖文並茂、影音視頻方式為大家講述：成語的故事、意義、典源、近義成語、反義成語等，並在視頻的最後，介紹龐大的製作團隊，及所有引用圖籍的出處。

協會成立迄今，雖處於疫情肆虐的環境，但仍努力推動許多教育活動，如實體與線上並行的公益講座《斯土斯民—值得我們認識的臺灣人與臺灣事》；針對親子共讀寒暑假推出「畫語《千家詩》朗讀營」、「古人智慧—孔子的故事」、「孔子這麼說—《論語》選讀」，並已製作19首《千家詩朗讀教學短片》在官網及Youtube頻道傳播；為了補充高中歷史教學，禮聘中國藝術史學者蔡玫芬與何傳馨分別主持實體沙龍與線上講座「中國歷史補充教材－藝術史篇：帶年輕人認識中國藝術」及「形象之外：品味文人畫」；配合博物館重要展覽，製作專題報導〈值得大家細品的北宋曠世畫作：范寬•谿山行旅圖、郭熙•早春圖、李唐•萬壑松風圖〉、〈文人畫最後一筆－溥心畬書畫特展〉及〈無聲詩-南宋的小品繪畫〉等等，以上所例仍持續推動中，詳見寶吉祥官網及頻道；目前正在製作中的有「打開世界歷史的一扇窗‧歷史詞條」。