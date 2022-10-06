父親是巴基斯坦人，陳姓死者五官深邃、體型壯碩。(家屬提供)

陳母泣訴兒子顱內出血、內臟破裂，被打到當母親的都認不出。(家屬提供)

23歲陳姓男子疑不願再提供帳戶給詐團，被騙出門毆打凌虐後「丟包」送命，檢警6日解剖，陳母泣訴兒子顱內出血、內臟破裂，被打到當母親的都認不出，直指台灣詐騙盛行就是因錢好賺、罪很輕，3度問道：「養一個孩子容易嗎？」希望他們全都被判死，也呼籲檢警趕快將犯嫌繩之以法，否則不曉得還有多少人掉入陷阱。

23歲陳姓男子在家中排行老么，上面還有2個哥哥，父親是巴基斯坦人，五官深邃、體型壯碩，陳母說，兒子身強體壯從事室內裝潢的搬運工，但運氣不好3個月前車禍導致腰椎骨折，醫師建議在家休養，王姓女網友假借關心來探視，也拜託借戶頭，兒子出於感激並基於朋友義氣出借，對方也再三保證不會非法使用，事後陸續給4萬元補貼醫藥費。

陳母說，上個月她獲悉後立即跟兒子分析風險性，兒子立即跟王女取得共識結清，豈料數日後王女以「乾哥要借」不斷騷擾，放話只有歸還4萬和續借帳戶2條路，兒子不解怎麼好心幫助變成借錢，數度起口角爭執，4日傍晚5點王女把兒子騙出門，再接獲消息已成冰冷遺體。

陳男女友也說，4日晚間9點下班後發現男友在王女家，她很擔心致電要男友立刻返家，男友也答應，還傳訊息道歉，1個小時後等不到人再致電，電話就已關機，她說男友從來不會關機，直覺有異，手機定位發現在桃園區大興西路附近，5日凌晨1點和陳母一起從平鎮直奔桃園找人，王女說陳男掛電話就離開了，她們雖然發現陳男車子仍在附近，但王女矢口否認，她們只能先離開。

陳母說，兒子愛玩但很有原則，從來沒有加入幫派、沒有犯罪紀錄、更沒有黑吃黑，家裡也沒困難到要去當詐團，強調兒子都獨自把冰箱從1樓扛到3樓沒問題，但卻被打到顱內出血、內臟破裂、屁股全黑、手關節骨折，幾乎全身都是瘀傷，「打到我自己都認不出我兒子！」講到激動處淚崩語塞，3度問：「養一個孩子容易嗎？」

陳母感嘆，台灣詐騙盛行就因錢來的太容易，被抓到花錢請律師，就能大事化小小事化無，大搖大擺從法院走出來，王女根本是黃鼠狼給雞拜年不安好心，趁兒子受傷假裝釋出善意跟關心，卻逼著兒子跳入圈套，用少少錢配合做不願意做的事，呼籲檢調趕快將一行人繩之以法，否則不曉得還有多少人掉入陷阱，「我不要錢，只希望他們都被判死！」