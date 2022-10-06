支持珊瑚復育行動，亞洲大學、台達文教基金會6日攜手舉行「地球‧脈動中」特展，首創發行演算珊瑚NFT，推廣海洋保育工作，每賣出1個「珊瑚藝術NFT」，販售所得捐NGO，台達基金會將在海洋代種植1株珊瑚苗，做環保。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大與台達基金會攜手組成「珊瑚復育NFT」團隊，所生成的珊瑚藝術NFT，第1組「鹿角珊瑚」，已由程式生成藝術家劉乃廷，創作演算成功，為「元宇宙與NFT」的結合，邁出創新永續發展環保科技腳步！

亞大產學長王昭能說，「演算珊瑚藝術NFT」分5批發行，第1批共80株生成「珊瑚復育NFT」，於10月5日晚上11時，採低碳區塊鏈的「Tezos」加密貨幣，在「fxhash」平台交易，14秒瞬間被秒殺。

王昭能指出，當時起標價從5元Tezos（折算台幣約300多元），在轉售的二級市場交易價格最高已到300元Tezos，漲幅60倍，之後每轉售1件作品，所賺部分回饋原創單位20％利潤，收藏家相當關注，環保藝術受到重視。

台達基金會執行長張楊乾說，氣候暖化危機持續發生中，若未守住球升溫1.5℃警戒線，可能為世界帶來難以想像的改變，海溫上升將使珊瑚白化更為嚴重，一旦升溫逾2℃，多達99％的珊瑚可能消失。

張楊乾指出，目前台達在東北角推動的珊瑚復育計畫，已經種下指形軸孔珊瑚、中間軸孔珊瑚、鹿角珊瑚、青灰表孔珊瑚、板葉雀屏珊瑚等多種珊瑚，預計3年內可復育1000株珊瑚苗。

生成藝術家劉乃廷表示，「生成章魚」是他首創與海洋有關主題的生成作品，接觸海洋保育議題創作，以觀察珊瑚樣態創作演算，用程式碼編寫，660個獨一無二「珊瑚復育NFT」的生成，在加密貨幣平台售出，所得將捐非營利的NGO組織，為推動環保經費。

生成珊瑚NFT公益行動，喚起社會大眾對生態環保重視；由福爾摩沙藝術銀行企劃支援，透過地景藝術家李蕢至的大地藝術作品「孕生」融合其中，目前在亞大現代美術館展出。