堅果被譽為「黃金的果實」，含有優質油脂及豐富營養，長期適量食用有助於調節體內脂肪、預防心血管疾病，不過營養師王證瑋提醒，堅果雖好，但吃多還是會發胖，並分享4個食用時機與挑選撇步，幫助民眾攝取好油及更多營養。

王證瑋在臉書粉專PO文指出，堅果富含蛋白質、維生素和礦物質，也是優質好油，除了單吃也能拿來入湯、做甜點，提升食物風味和口感。他也分享4個食用時機與挑選撇步，首先，早餐是營養補給的第一餐，因此堅果若於早餐一同搭配，不僅可以提升早餐的營養價值，更可以讓優質營養素發揮更大效益。

其次，堅果富含優質的脂肪酸，雖然可以幫助維持身體機能，但熱量也不低，所以若有食用堅果的習慣，必須減少餐食中的脂肪量，才不會超標。

第三，挑選堅果時須秉持兩大原則，一是無添加無調味的原味堅果，不僅可以吃到堅果的原始風味，更可以減少攝取過多的負擔；二是使用低溫烤焙，堅果仁需要經過烘烤去生、殺菁，使用低溫烤焙可以降低營養素的破壞及流失，保留更多堅果的精華，對身體更有助益。

第四，因為堅果富含優質脂肪酸，所以會有脂肪酸敗的問題，因此最好趁早食用完畢，或是將堅果放於密封袋或是密封罐，並放入冰箱保存，一旦堅果出現油耗味就要避免食用。

王證瑋提醒，雖然堅果營養豐富，但本身因為種類不同，脂肪組成約莫50％到70％不等，因此要適量食用，不能無節制的狂吃。