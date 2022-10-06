因應再生能源間歇性供電特性需搭配儲能系統以穩定電力網絡，玉山金(2884)旗下玉山銀行支持親家集團旗下親家能源股份有限公司於彰化興建近200MWh儲能案場，為提供單一案場最大規模的專案融資服務，展現玉山銀行長期支持台灣綠能發展，積極協助企業持續投入綠能產業的決心。

此座儲能案場位於彰化全興工業區，親家能源股份有限公司採用Tesla Megapack長效型儲能系統，並與工研院合作電網級能源管理系統，開發台電電網需求適用的能源管理應用技術。此儲能案場完工後將投入電力交易市場，為台灣電力系統提供近200MWh儲能系統量能，協助穩定台灣電網並提升能源韌性，並且為Tesla亞洲指標型的大型儲能應用案場。

親家集團為中部在地建設集團，深耕大台中近30餘年，2017年跨足綠能事業，積極招募人才組織團隊成立能源事業，以實際行動響應國際再生能源及全球企業RE100趨勢，落實取之於社會用之於社會的企業責任。此外，已與台中市府合作用電大戶儲能示範案場，持續關注太陽光電、風電等再生能源案場及ESG全球趨勢，投入資源響應國家能源政策目標，並透過儲能系統應用於各種場域，提供全方位的電力輔助服務，參與台電電力交易平台，以期成為台灣電力系統最佳合作夥伴。