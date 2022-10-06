TrendForce指出，2022年第四季整體LCD Gen.5含以上大世代線稼動率不排除下滑至6成，為過去10年來新低。面板需求低迷，加上大部分面板廠於第二季正式由盈轉虧，是迫使面板廠對2022下半年以更嚴謹的態度進行生產控管的關鍵。但華星光電T9(Gen.8.6)的加入，明年面板供給較2022年增加，TrendForce指出，這意味著市場明年仍面臨供過於求的高度風險。

TrendForce指出，IT品牌採購量調節時間相對晚，縮減訂單力道也較為溫和，以致於造成目前市場庫存仍待時間去化。由於Gen.5～Gen.6為IT面板的生產重地，第四季稼動率受需求疲軟影響，預期將較第三季下滑5.9個百分點，來到48.2％。

儘管樂金顯示器2023年第一季關閉P7(Gen.7.5)產線，使部分產品提前於今年第四季進行生產，有助於支撐Gen.7～7.5電視投片量。但另一方面，群創9月機動性大幅調降稼動率，以及監視器面板主要投片的Gen.7～7.5產線，也因下半年監視器龍頭品牌加大訂單修正力道，因此預估Gen.7～7.5世代線的稼動率表現仍將呈現下滑趨勢。

惠科原計畫第四季提升各廠投片量，唯近期部分面板廠正醞釀部分電視面板尺吋漲價的動作，為加速電視面板供需達到平衡，惠科轉為反手減少各廠的投片量，但以生產IT產品為主的綿陽廠除外。此外，華星光電也決議於10月進行為期一周的歲休。因此整體Gen. 8.x稼動率預估有1.6個百分點的季減幅度。

Gen 10～10.5有近9成以上產能都用以生產電視面板，僅少量產能作為商用顯示面板。隨著65吋電視面板報價已貼近物料成本（BOM cost），京東方及華星光電決定再減少生產量作為應對，其中京東方B17第四季投片量更是預計將較第三季減少14.2％，連帶影響Gen. 10.5稼動率將季減3.5個百分點。

下半年在面板廠實施減產計畫，單季供需比明顯收斂，且上半年所遞延的庫存也伴隨顯著的減產有所去化。2023年由於全球經濟與地緣政治衝突風險仍高，高通膨仍將壓抑終端消費性需求，對於需求端的看法仍以偏中性偏保守，而供給端雖受樂金顯示器計劃關廠而有所抑制，然華星光電T9(Gen.8.6)的加入，將帶動整體面板供給較2022年增長，TrendForce表示，這也意味著市場明年仍面臨供過於求的高度風險，若面板廠能策略性維持低稼動率策略，勢必對於產業健康有顯著幫助。