正在台南安平遊憩碼頭熱烈展出的「米奇與好朋友Chill遊台南」，高達15公尺的tsum tsum卡通明星們大玩疊疊樂，漂浮在安平遊憩碼頭水面上，超可愛的模樣吸引大量遊客湧入，成為近期最熱門的打卡聖地。

米奇與好朋友Chill遊台南 ，黃偉哲親揭隱藏版角色，又引發網友興起台南遊熱潮。(翻攝自黃偉哲臉書)

米奇與好朋友Chill遊台南 ，黃偉哲親揭隱藏版角色，又引發網友興起台南遊熱潮。(翻攝自黃偉哲臉書)

台南市長黃偉哲今（6）日在臉書上，親自宣布新角色的加入，為迪士尼的主角米奇&米妮，座落在安平港邊，文章一發佈，即引起大量網友的熱烈討論與轉載，網友們紛紛表示：「逼我再去台南⋯」、「太可愛了吧！！」、「現在臺南跟高雄都在比誰的氣球可愛又大隻嗎…」、「到底是想逼死誰，我媽說為何時不時就去台南玩。」

而「米奇與好朋友Chill遊台南」將會展出至10月30日，平日開放時間為12:00-20:00，假日則為10:00-20:00，在秋高氣爽之際，慢活悠遊的散步在安平河畔，不只可以跟米奇&米妮以即tsum tsum卡通明星們拍照，也可欣賞日落之美，為民眾出遊多了一個選擇。