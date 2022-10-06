台中市國光里長陳雅惠指出，根據環保局統計，近3年全市許多道路中央分隔島、路燈及交通號誌桿等，違規廣告張貼總量約620萬張，其中98％是房仲廣告，建議市府未來提供，更多合法區域讓業者刊登廣告。

投入民進黨台中市東南區市議員參選、國光里長陳雅惠指出，發現許多道路的中央分隔島路燈及交通號誌桿、兩旁行道樹、變電箱等地方，常遭房屋、人力等仲介業者繫掛及張貼大量違規廣告，清潔人員撕完沒多久又被張貼，不但破壞市容，更影響用路人、車視線。

國光里民張先生表示，見到電線杆，分隔島被張貼違規廣告物，街道凌亂讓人感到不舒服，也影響市容觀瞻，希望提出解決違規張貼物的方法，還給市民一個乾淨市容。

陳雅惠表示，根據環保局統計，2019年2021年近3年來，台中市違規廣告物張貼總量約620萬張，98％屬房仲廣告。而違規最嚴重的行政區，分別是西屯區的185.2萬張、北屯區的96.9萬張及南屯區的81.7萬張。

陳雅惠建議，解決業者違規張貼破壞市容的情形，除了積極稽查外，呼籲市府可以提供更多合法區域，讓業者刊登廣告，減少違規張貼情形。