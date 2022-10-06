俗話說人不可貌相，一名女網友日前在藥妝店購物時，遇到一名兇悍的男子對著電話爆粗口，當下還以為自己會有生命危險，沒想到這名男子竟然是找不到某款衛生棉，所幸在原PO的幫助下，順利解決難題，而男子也暖心地對電話那頭的女孩說，「回去再買紅豆湯給妳，妳乖」。

原PO在Dcard上以「8+9其實也挺暖的？」為題發文，表示某天去藥妝店採購衛生棉時，突然聽到背後有一名男子對著電話飆罵髒話，用一口流利的台語說：「到底哪一款是涼的啦」，男子凶暴的口氣，嚇得原PO趕緊回頭警戒，深怕自己會有生命危險。

接著男子繼續對著電話說：「看不懂齁」、「什麼不良少女，妳有良過嗎？」發現男子原來是想要幫人買衛生棉，原PO立即上前為他指點迷津，男子頻頻向她道謝，還對電話另一頭的女孩說：「找到了啦，回去再買紅豆湯給妳，妳乖」。讓看到這幕的原PO的突然充滿羨慕，暗自心想：「今天被我見證了什麼是鐵漢柔情」。

貼文曝光後，有人表示，自己有許多男生朋友外表看起來很凶悍，手腳上都是刺青，但私底下卻很聽女友的話，其他網友也紛紛留言，「好難想像他拿衛生棉結帳的樣子」、「有些人看似兇惡，其實特別老實，不要用外表定義一個人」、「男生走進藥妝店真的都很容易迷失方向」。