中寮鄉民廖學良賢伉儷代表金婚楷模，接受南投縣長林明溱、立委許淑華頒獎，鄉長廖宜賢也獻上祝福。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員廖文賢接受縣長林明溱長青楷模表揚，為活動增添一段佳話。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣結婚滿50年金婚夫婦591對、滿60年鑽石婚夫妻339對、滿70年白金鑽婚夫妻31對，總計有961 對楷模夫妻，縣府6日起分兩梯次於九族文化村舉辦夫妻、長青、敬老等各類楷模表揚大會。南投縣長林明溱、立委許淑華與金婚佳偶代表一同切蛋糕，為白頭偕老結髮一輩子的恩愛佳偶獻上祝福。

南投縣長林明溱、立委許淑華、南投縣議員王秋淑、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生都出席各類楷模表揚大會。林明溱、許淑華與金婚佳偶代表，一同點喜蠋、切蛋糕，接續頒獎給各鄉鎮夫妻楷模，並讚揚他們堅貞不渝的愛情，逾半世紀互相包容扶持，為後輩立下幸福典範。

林明溱說，結婚50年以上是百年修來的福份，夫妻互相包容、互相扶持走過歲月，更可貴的是子女孝順，家庭幸福和樂，堪稱是現在年輕一輩的典範。今年全縣結婚滿50年金婚夫婦共591對、結婚满60年鑽石婚夫妻有339對、結婚滿70年白金鑽婚夫妻則有31對，總計有961對楷模夫妻。

許淑華表示，看到近千對佳偶牽手走過半世紀，相互包容扶持，不離不棄，家庭幸福美滿，令人稱羨，希望他們的愛情故事成為年輕一輩的表率，讓每個家庭都能幸福美滿，也祝福佳偶們未來更恩愛幸福。

各類楷模表揚活動首日，有來自埔里鎮、竹山鎮、中寮鄉、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉的金婚、鑽石婚、金鑽石婚佳偶，及各鄉鎮之長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表到場受獎，場面隆重溫馨。南投縣議員廖文賢也偕其夫人出席接受長青楷模表揚，為活動增添一段佳話。