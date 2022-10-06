P. LEAGUE+桃園領航猿在新球季開打前先展現新風貌，球團6日宣布球隊母集團「璞園建築團隊」正式冠名，PLG新球季將以「桃園璞園領航猿」之名出發，由施晉堯擔任隊長。

加入PLG第3季，領航猿迎來西班牙籍總教練卡米諾斯，球隊陣容上新加入成力煥、4位新秀張鎮衙、白曜誠、丁恩迪、林子洧以及3名洋將桑尼、沃許本與里維羅，除了桑尼仍有國外聯盟賽事進行中，尚未抵台外，其餘新戰力皆已投入團隊訓練，卡米諾斯認為球隊陣中多為年輕人，成長空間還有很多，從第一天訓練開始，就希望能互相幫助彼此更加成長，「目前團隊調整符合自己的預期，持續保持一天比一天好的目標，為新球季做最佳準備。」

新球季領航猿由施晉堯擔任隊長，他透露身為隊長責任更多，「會多與年輕球員們溝通，鼓勵大家在場上不怯場。」施晉堯期望帶領學弟們成長，打出好的成績。

而副隊長則由黃泓瀚與成力煥共同擔任，黃泓瀚笑稱：「我年紀應該才『中將』吧，怎麼不知不覺變學長」，團隊陣中年輕球員較多，期許自己能以成熟心態面對，傳承過去學長們所教。談及加入領航猿的心情，成力煥認為年輕學弟較多，有感受到大家的熱情，面對第3賽季的比賽，他覺得自己過去設定太多目標，未能收到好的結果，今年會以「打得開心、保持健康」為主。

備受期待的選秀狀元張鎮衙，剛結束跨聯盟邀請賽後就加入球隊訓練，在球隊適應上面，並沒有太大問題，認為自己仍須花時間熟悉轉型後的三號位，以及提升自己場上的抗壓性，他補充：「學生時期雖也有看過一些大場面，但職業場上會影響的因素更多，自己心態應該要再成熟一點，早日找到自己在隊上的定位。」

桃園璞園領航猿宣布，新球季將由球隊母集團「璞園建築團隊」正式冠名，更名為「桃園璞園領航猿」。（桃園璞園領航猿提供）

桃園璞園領航猿新球季副隊長黃泓瀚（左），笑稱自己不知不覺變學長。（桃園璞園領航猿提供）