亞灣區內最大的「時代公園」10月中即將完工，遊具、健身器材、休憩棚架更一應具全，硬體設計可同時滿足小孩與大人。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

全台唯一緊鄰捷運、輕軌雙軌道，亞灣區內最大的「時代公園」10月中即將完工，「高雄熊」公仔遍布其中，營造兒童樂園的歡樂氛圍，遊具、健身器材、休憩棚架更一應具全，硬體設計可同時滿足小孩與大人。

「時代公園」緊鄰捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站，目前工程進度已達96.31％，將於10月中完工。公園步行5分鐘就可以到達知名購物中心、運動用品旗艦店、美食餐廳。

高市府至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3500萬元。「時代公園」位於前鎮區凱旋四路旁第65及88期市地重劃區，四面臨路為一個完整街廓範圍，面積約3.5公頃，開闢工程經費約9700萬元，公園對側的路外停車場也興闢完成。

林欽榮副市長視察公園施工情形，提醒工務局及施工團隊如期如質完成工作之餘，特別注意職業安全衛生及工區防疫清消作業。

工務局表示，「時代公園」特色在於豐富的遊憩及體健設施，規劃階段辦理多場公民參與說明會，聽取在地意見。因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。

養工處指出，時代公園提供符合各年齡層需求之休憩遊樂設施，針對兒童有「爬」（攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘等）、「溜」（磨石滑梯及高塔滑梯）、「跑」（滑步車道）、「跳」（彈跳床）、「盪」（擺盪大索及特色鞦韆）、「鑽」（地形穿越管）、「戲水戲沙」（水景區及遊戲沙坑）等多種選擇；青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，大人小孩的需求都能滿足。

園區內有350株米幹徑15公分以上大喬木，其中大多為台灣原生樹種如苦楝、水黃皮、樟樹、光蠟樹、黃連木可提供民眾遮蔭，降低熱島效應，也種植許多灌木打造「彩帶高」綠籬迷宮。