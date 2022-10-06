泰國總理辦公室的一份聲明稱，襲擊發生在泰國一名前警察在泰國的一家日間托兒所開槍打死了38人（可能會增加），這起重大槍擊案件發生在泰國農磨蘭普府的 Uthaisawan Na Klang區的兒童發展中心。
這名警官Panya Kamrab因涉毒而遭解僱，在犯案前槍殺了他的妻子和孩子，泰國總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）下令追捕仍在逃跑的槍手，不過最新消息顯示行兇者已經自盡。
一個地區公共事務辦公室的發言人說，到目前為止，已確認有 26 人死亡，死者中有 23 名兒童、2名教師和1名警察。
大規模槍擊事件在泰國很少見，上一次發生在2020年，一名對財產交易感到憤怒的士兵在跨越4個地點的槍擊中造成至少 29 人死亡、57 人受傷。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。