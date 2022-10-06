泰國總理辦公室的一份聲明稱，襲擊發生在泰國一名前警察在泰國的一家日間托兒所開槍打死了38人（可能會增加），這起重大槍擊案件發生在泰國農磨蘭普府的 Uthaisawan Na Klang區的兒童發展中心。

這名警官Panya Kamrab因涉毒而遭解僱，在犯案前槍殺了他的妻子和孩子，泰國總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）下令追捕仍在逃跑的槍手，不過最新消息顯示行兇者已經自盡。

一個地區公共事務辦公室的發言人說，到目前為止，已確認有 26 人死亡，死者中有 23 名兒童、2名教師和1名警察。

大規模槍擊事件在泰國很少見，上一次發生在2020年，一名對財產交易感到憤怒的士兵在跨越4個地點的槍擊中造成至少 29 人死亡、57 人受傷。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

伊朗艾米尼之死爭議未歇 再傳警察打死2抗議少女
國慶連假車潮多 基警祭交通疏導措施
《國際經濟》泰國復甦腳步不變 今年經濟成長估3.3%
#泰國 #托兒所 #警察 #槍擊事件 #農磨蘭普府