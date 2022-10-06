泰國總理辦公室的一份聲明稱，襲擊發生在泰國一名前警察在泰國的一家日間托兒所開槍打死了38人（可能會增加），這起重大槍擊案件發生在泰國農磨蘭普府的 Uthaisawan Na Klang區的兒童發展中心。

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

這名警官Panya Kamrab因涉毒而遭解僱，在犯案前槍殺了他的妻子和孩子，泰國總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）下令追捕仍在逃跑的槍手，不過最新消息顯示行兇者已經自盡。

一個地區公共事務辦公室的發言人說，到目前為止，已確認有 26 人死亡，死者中有 23 名兒童、2名教師和1名警察。

Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 32 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself. Police sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/xODrIqNoBT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

大規模槍擊事件在泰國很少見，上一次發生在2020年，一名對財產交易感到憤怒的士兵在跨越4個地點的槍擊中造成至少 29 人死亡、57 人受傷。

Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at run.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/RujWGuS5bn — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

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