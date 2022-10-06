「2022台中眷村文化節」將於8日至16日登場。（陳淑娥攝）

「2022台中眷村文化節」將於8日至16日登場，在清水眷村文化園區、台中市眷村文物館及歷史建築林懋陽故居（一德洋樓）串聯展開，今年以「安居樂業」為主題，規畫展覽、表演、藝術、市集、手作和地方社團各項精彩活動，呈現眷村在工作與生活中安居樂業時代精神。

台中眷村文化節活動記者會今日在清水眷村文化園區舉行，文化局副局長施純福表示，今年台中眷村文化節以「安居樂業」為主軸，同步串聯清水眷村文化園區、台中市眷村文物館與歷史建築林懋陽故居(一德洋樓)，擴大舉辦一系列活動，邀請民眾把握國慶連續假期，一起到台中體驗眷村文化魅力。

10月8日開幕日當天，在清水眷村文化園區邀請「魔梯形體劇場」演出《大頭仔去𨑨迌》情境劇，三位大頭仔魔幻將巧妙地出現清水眷村巷弄中和民眾不期而遇，傳達藝術與人、環境和諧共處的畫面。10月9日由「台北曲藝團」帶來眷村生活裡備受喜愛的對口相聲及竹板快書。15、16日下午則有吉他彈唱及特技雜耍與魔術表演，讓民眾享受悠閒自在親子歡樂時光。

活動期間清眷園區同步舉辦女子當自強特展、眷村那些事特展、充滿童趣的眷念美港童畫、認識清泉崗機場故事、揭開鰲峰山軍營的神秘面紗展，以及駐村藝術家成果展、新貌之家創作展和駐村團體多項特展。

現場還有多元趣味的手作活動，包括製作皮影戲、紙飛機與竹蜻蜓，認識清水眷村植物誌後打樹成布創作屬於自己的筆袋、零錢包等，並絹印鰲峰山軍營圖騰，體驗充滿眷村意象的型糊藍染與棉布藍晒手作等。

前身為北屯新村的台中市眷村文物館，活動期間則舉辦「台式復古文創市集」，包括新生社系列活動、主題市集、年度特展柑冰實驗室及軍醫文物展等，其中新生社活動將台灣6、70年代的空軍俱樂部、大舞廳、餐酒館等場景搬進眷村。

此外，歷史建築林懋陽故居(一德洋樓)將在15、16、22日辦理「我的大兵日記：雙眷村後勤小旅行」，帶領民眾從曾經是眷村的一德洋樓出發前往台中市眷村文物館，認識北屯新村的空軍名人故事及體驗手作課程，接著回到一德洋樓品嘗米其林級的台菜料理，並走訪已具有歷史建築身分的林懋陽先生豪華莊園。

文化局表示，眷村文化節期間，民眾於活動DM集滿台中清水眷村文化園區、台中市眷村文物館及一德洋樓共3枚印章，即可於三個館舍服務處換取限量贈品，換完為止。