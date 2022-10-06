國安基金拍板不退場 護盤台股57天砸超過110億 16:212022/10/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股走跌，國安基金進場護盤。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安基金今日召開例行會議，會議已經結束，決議繼續穩定股市，根據了解，國安基金7月13日護盤到現在57天大約砸110多億元，國安基金後續關注升息問題、經濟衰退等問題，目前不確定因素還蠻多的。 諾貝爾文學獎 日媒關注村上春樹與多和田葉子 國慶行情點燃、國安基金留守力挺！這幾檔概念股點亮「光輝10月」 二十大後 大陸香港通關將放寬 #國安基金 #關注 #會議 #問題 #國安基金護盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首座五星級飯店進駐苗栗 泰雅頭目會議祭祀祈福 15:032022/10/06 寶島 索羅門外長：不會在美中之間選邊站 04:102022/10/06 產業財經 財長暗示 國安基金繼續護盤 04:102022/10/06 財經焦點 藍營轟運動中心淹水遭桃市府打臉 張善政：議員不會無的放矢 11:532022/10/06 政治 鄭麗文爆 鏡電視無法切割鏡週刊 應被撤照 04:102022/10/06 政治要聞 多元信託系列報導－新晶投控員工持股信託 華銀助力 04:102022/10/06 專題周報 財長暗示 國安基金不會退場 04:102022/10/06 財經要聞 四大面向提升福利 星展台灣打造領先職場環境 11:242022/10/06 財經 解決淨值比不足 第一金 明年擬為人壽增資7億 04:102022/10/06 金融．稅務 盒裝嫩豆腐出現2問題「不要買」專家：生菌數一定超標 09:392022/10/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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