有些選擇長時間居住在飯店的人，可能是因生活較於忙碌，也可能是需要長時間外派出差，為了方便而選擇居住飯店替代租屋，畢竟飯店的好處可以不用自己打掃，又可以有舒適的環境，吸引著人們入住。一名網友抱怨自己因工作關係，必須選擇居住飯店3個月，沒想到才住第一個月，業者對於打掃敷衍的態度，令他相當不滿。

一名網友抱怨長住飯店竟踩雷。（示意圖／翻攝自達志影像）

一名網友日前在臉書粉專《靠北住宿2.0》上發文抱怨，近期因工作關係所以長時間居住在飯店，而一次簽約就是三個月，不但房間環境打掃隨便，床單也隨意塞，剛住滿第一個月時，有向飯店要求清潔地板，也是敷衍了事，甚至有次周末假期，想睡到自然醒，還在門上掛了請勿打擾的告示牌，房務卻因趕著打掃就擅自開門進房，和櫃台反應也未得到回應，讓原PO認為業者對於長住的顧客真的非常不尊重。

房務們要記得注意顧客們上的需求指示。（示意圖／翻攝自達志影像）

此貼文發出後，引發許多網友熱議，「闖入是違反了旅客隱私」、「唉～員工素質也太差了吧」、「掛請勿打擾就不可進房打掃的是大忌，房務員這個部分真的需要再加強」、「花錢受罪，零容忍，記得客訴，上Google評論留下一顆星」、「有掛了請勿打掃，但房務還是闖入，就是教育訓練問題」，既然都選擇長住飯店，當然希望服務能夠是最好的，至少最基本的尊重要有，不然真的想客訴啊。