兩岸緊張局勢升溫，美國軍事、情報單位屢曝大陸將在2027年前具備攻台能力。國民黨多位立委6日在立法院向陸委會主委邱太三質詢時，問到兩岸之間是否有溝通管道以避免擦槍走火時，邱太三回答說，依憲政機制，陸委會為兩岸多條管道「之一」，各單位有其負責事務，自己不是總統，不曉得有無其他溝通管道，並稱陸委會的熱線僅處理兩岸人民權利義務問題。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯日前受訪時指出，大陸國家主席習近平已指示解放軍，在2027年以前做好武力犯台的準備，「現在的情況也顯示，兩岸發生衝突的風險確實顯著上升。」邱太三赴立法院內政委員會專案報告，並備質詢，兩岸如何避戰成為立委質詢的重點。

國民黨籍立委鄭麗文提問說，面對中共武力提升，台灣應當如何準備？兩岸溝通管道在哪裡？如何避免擦槍走火？邱太三回應說，陸委會會分析政治相關形勢提供國安單位參考，而陸委會只是兩岸溝通的多管道之一，並非單一管道。且台灣是民主國家，有其憲政機制，各個單位有其主要負責事項。

鄭麗文不滿說，中共召開二十大，台灣問題必將成為核心焦點，陸委會有無因應方案。她直言，看到許多外國的相關報告，就是沒看到台灣的反制方案為何，「陸委會不能再像過去一樣，事後因應」，成為冷衙門。

國民黨籍立委江啟臣質詢時問說，第四次台海危機期間，邱太三是否曾經拿起過那支電話（指陸委會與國台辦的熱線）。邱直言在這期間沒有拿過電話，稱陸委會要做的，一定是最高決策單位做出決定後要做的事。

江啟臣反問，這是不是說國安高層指示不用打電話。邱回答說，他不會參加部分軍事相關會議，「他們怎麼做決定，我不曉得」，並重申溝通方式管道不會單一，自己只能說陸委會沒有拿起那支電話，並不清楚其他單位有無管道。「你不要把我想成總統啦！我不是總統。」

國民黨籍立委廖婉汝質詢時問，陸委會的熱線如何使用。邱太三坦言，熱線電話是處理兩岸人民權利、義務事宜時才使用，最高層的政策決定或與軍事相關者並非陸委會權限，僅能轉達前置訊息。