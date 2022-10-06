香港的機師工會6日表示，國泰航空正面臨著前所未有的員工短缺問題，在供應遠不如需求下，後果將是機票會變得不便宜。

HKAOA(香港航空機組員協會)指出，因為先前陸續有很多經驗豐富的機師紛紛離職，數量並創下新高，因此國泰航空尚未準備好重新恢復營運，同時也無法滿足市場需求。

日前，國泰航空計劃在未來18至24個月內，因全球旅遊產業將大幅反彈，故想再招聘4,000名員工。國泰航空表示，要找人不是馬上找到馬上就可披掛上陣，因為需要時間培訓，以及飛機也要全面檢修才行。

9月時，國泰航空也說，機組員隔離規定鬆綁後，預計到2022年底，載客量將增至疫前約33%，超過先前預測的25%。不過，競爭對手新加坡航空卻是預估，可達到疫前的81%。

在新冠疫情這過去兩年半左右，國泰航空員工只剩下20,800名，遠低於疫前2019年底34,200，數目大減4成左右。旅遊調研機構OAG統計，本周香港機場整體容量，比2019年要銳減81%，至於新加坡以及雪梨只分別下降38%以及22%。

新冠病毒爆發後，經過兩年多嚴格的隔離檢疫，以及高達58%永久性減薪後，國泰航空機師的離職率一直居高不下。根據國泰航空之前的抗疫規定，包括飛往海外場站時，不能肆意外出只能留在飯店房間內，除進食外基本上都要戴上口罩，還有避免群聚等。