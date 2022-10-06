記憶體模組廠威剛(3260)第三季營收表現漸入佳境，9月合併營收達32.15億元，月增6.99%、年增0.37%；累計第三季合併營收為88.86億元，季增2%、年減8.28%。隨著記憶體原廠開始調降資本支出與生產節奏，威剛看好將加速明年記憶體價格落底，整體產業朝正向發展。

威剛表示，兩大記憶體中，DRAM供給位元增長仍屬健康且平穩，雖然今年消費性需求受全球政治、經濟與疫情影響，但在後續新平台上市與價格刺激下，各類型DRAM應用容量可望快速成長。除此之外，近期DRAM現貨價跌幅也已明顯放緩，預期再修正幅度有限，目前DRAM現貨市場不僅相對安全，價格落底時間點也會早於NAND Flash。

NAND Flash方面，威剛則強調，短期內仍須關注其他原廠的產能規畫與價格策略，若產業有共識減緩供給增加幅度，將有助於舒緩明年全球經濟成長放緩、供過於求的壓力。然長期而言，人工智慧、雲端、5G與電動車等各項應用，對NAND Flash的需求量成長性仍值得期待。呼應各項應用興起，威剛也早已提前布局工控、電動三輪車、無人搬運車與電競領域，2023年開始，在高毛利率產品出貨量逐季成長之下，將有助於公司整體營運穩健發展。

累計威剛今年1-9月合併營收達273.58億元，年減6.96%，DRAM產品占整體營收比重為46.6%，固態硬碟(SSD)為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比20.2%。9月營收DRAM占比與8月相當為43.1%，SSD 34.1%，記憶卡、隨身碟與其他產品22.8%。