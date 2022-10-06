響應國際乳癌防治月，台北文華東方酒店即日起至10月31日推出活動提倡關注女性健康，包含屢獲國際殊榮的The Spa芳療中心推出「寵愛自己」療程專案，館內嫩沿襲1920年代Art Deco風格的M.O. Bar酒吧也推出專屬公益特調，且2活動的部分營收都將捐贈給台灣癌症臨床研究發展基金會，讓賓客享受美好體驗的同時還能做公益，也盼大眾對於乳癌防治有更多重視。

台北文華東方酒店內享譽國際的芳療中心推出「寵愛自己」芳療專案，療程包含30分鐘身體磨砂以及60分鐘的身體薰香按摩，療程結束後還可獲得Elemental Herbology沐浴身體按摩油（30ml）帶回家。

「寵愛自己」芳療首先藉由富含營養保濕的蔗糖與超級食物萃取出的植物油脂輕柔地代謝角質、維持皮膚健康，使肌膚潤澤柔滑再以賓客選擇的五行精油進行身體按摩，結合東西方按摩手技和熱療技術，全面消除疲勞不適。每位7280元+10%，其中1000元將捐贈予台灣癌症臨床研究發展基金會。

廣獲台北都會男女青睞的M.O. Bar也為乳癌防治貢獻心力，推出有著夢幻粉色漸層的「文華費司」，以金萱烏龍茶浸泡於伏特加中製成的風味酒為基底，加入檸檬汁、水蜜桃果泥及橙花水，均勻搖晃後，倒入已放入冰塊的酒杯，之後緩慢加入蘇打水，輕輕攪拌，最後在杯緣放上自製蘋果乾，浪漫的粉色漸層酒體香氣層次豐富、果味迷人，每杯450元+10%。凡於活動期間每點用1杯「文華費司」，M.O. Bar就將捐贈400元給上述基金會。

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台北文華東方酒店M.O. Bar推出粉紅限定調酒「文華費司」。（台北文華東方酒店提供）

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