民眾黨桃園市長參選人賴香伶6日與蘆竹區議員參選人黃國晏、山鼻里長張寶龍共同會勘機捷山鼻站機車停車位。賴香伶表示，山鼻站周邊交通局規畫100多個機車收費停車格，但不敷所需，民眾停放在人行道上又經常遭警方取締，而車站對面高架軌道下有大片綠地可以利用，但市府評估2年仍未有結論，要求交通局2個月內提出相關規畫。

賴香伶表示，機捷A10山鼻站周邊有多個建案興建中，人口逐漸移入，使用機捷民眾日增，但山鼻站周邊畫設的機車亂象重生，交通局為避免民眾長期占用，將周邊部分機車停車格改為收費制，加上1個收費停車場，總計有100多個車位，而捷工局空地卻開放民眾免費停車，機車數量眾多，如果機車停到人行道上不時會收到違規停車罰單，停車亂象已經有2年，當地里長也曾多次反映。

賴香伶說，原停放200多輛機車、汽車的捷運工程局空地將於明年6月施工，屆時將有大批車輛無處停放，為此邀集市府相關單位到場會勘，交通局說收費停車格始終沒有停滿，因此沒有規畫新的停車場，不過車站對面高架軌道下就有一大片綠地，經反映2年仍無下文，雖然這綠帶土地屬於鐵道局，但2年前鐵道局已同意只要使用單位提出申請即可利用，要求交通局2個月內提出規畫，她也會請鐵道局協助。

黃國晏指出，現場空地上的機車就有上百台，交通局現有的收費停車格也不夠，如果公務機關不先規畫好足夠的停車格數量，要如何要求民眾不亂停車？違規停車亂象也不會解決。此外，機捷路二段南側人行穿越道的綠帶緣石與路面高低落差達30公分，不利於行人通行，賴香伶也要求蘆竹公所儘速整修移除緣石、開闢行人通道，才能鼓勵民眾到合法車位停車。