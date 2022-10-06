齊豫（右）、潘越雲今出席演唱會記者會。（滾石唱片提供）

齊豫（右）、潘越雲今出席演唱會記者會。（滾石唱片提供）

齊豫、 潘越雲今（6日）出席「回聲演唱會」售票記者會，2人相隔4年將再度攜手合作，於12月17日在北流開唱；潘越雲今現身驚見她左手掛著石膏繃帶「帶傷」，原來她9月21日在自家不慎滑倒，造成左手腕橈骨嚴重骨折，還因此進開刀房做手術，回憶事發當時慘況，她記憶猶新地說：「當時因為管家剛澆完花，陽台地板很濕，我沒有穿拖鞋結果就滑倒，當下沒有覺得痛，但一看手腕變形了，心想應該是會很痛，沒想到果然真的骨頭斷了。

意外發生後，潘越雲的家人趕緊將她送醫急診，醫生當場將她折斷的骨頭拉回來，她今回憶當時情況苦笑說：「真的很痛、當下很沒形象，我有哭但沒有大叫。」住院開刀3天期間都由家人陪伴，交往多年男友也給予愛的鼓勵，「他當然有鼓勵我，叮嚀我多吃高蛋白，補充營養、補身體」，她於9月底做完手術，預計3周後拆石膏，近日則學著用「單手」生活：「只有綁頭髮這件事需要請女兒幫忙，其他洗澡、吃飯都自己來。」遵照醫生指示勤做復健的她信心滿滿表示：「要在12月的演唱會舞台上美美地擺pose！」

齊豫本月17月將迎接65歲生日，聊起近況，她開朗地說：「就是老了一點、領了老人卡、享受老人優惠，最直接就是可以領免費快篩劑。」至於感情世界仍一片空白，她大方笑說：「我完全沒這方面的想法，就是ZERO，零，這個年紀，1個人很好，努力人生最後一段，顧好自己身體及心靈。」至於生日願望則是身體健康，自許演唱會上要唱得好、別讓歌迷失望。

被問到這次開唱服裝是否有「新亮點」，齊豫表示：「服裝肯定是要不同，3年疫情的影響，演唱工作也休眠了3年，身心都需要重新啟動一下。」過往服裝造型總是自己打理的她笑說：「又要找時間去逛永樂市場了。」演唱會門票7日開賣，購票洽拓元售票系統。