智慧影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)預計11月中上旬掛牌上市，芯鼎在2018年轉戰汽車市場，瞄準車用「準前裝」，主要客戶為歐美、日韓，在去年順利轉虧為盈，目前芯鼎車用營收占比4成，下半年受到整體宏觀經濟影響，相對保守看待，但看好在缺料已經整體環境回溫下，法人預估明年營收成長幅度上看20%。

芯鼎成立於2009年，自2018年起登錄興櫃，主要產品為智慧影像處理系統晶片，應用市場有智慧車用影像、智慧居家監控影像、AR/VR可攜穿戴影像、智慧物聯攝影機等。芯鼎目前資本額為8.5億元，2021年獲利1.37億元，每股盈餘為1.9元，其中車用營收占比已超過40%。

車用市場為半導體兵家必爭之地，芯鼎自2018年來積極耕耘車用市場，瞄準的的是「準前裝」市場，所謂準前裝就是可以直接對上原車廠的選配接口，目前已經打入歐系、日系等一線大車廠。

芯鼎財務長張光佑表示，下半年受到整個環境影響，故相對保守看待，但客戶需求都在，預期若明年整體環境有改善，應該也會對芯鼎營運有所助益。芯鼎預估第四季缺料狀況會有明顯解決，看好明年車載會有明顯回溫，加上會積極爭取工業控制領域的政府標案，法人預估，2023年營收成長20%。

半導體產業普遍面對庫存天偏高問題，張光佑表示，預計庫存狀況會在第三季、第四季會逐漸往下。面對台積電(2330)明年針對晶圓漲調漲，芯鼎認為對公司影響不大，主要是因為先前針對28奈米已經備貨，足以滿足訂單所需。

芯鼎影像處理應用方案已獲得美國、日本、韓國與台灣品牌的採用肯定，已有許多類型的終端產品於全球銷售。行車應用方面專注於高階及智能的行車記錄器，客戶包含日本、北美、歐洲知名品牌。安防應用參考設計專注於無線與具備邊緣運算的居家安防相機，客戶包含北美與韓國的品牌客戶。

芯鼎近期在影像處理晶片加入AI邊緣運算的加值技術，未來將基於低功耗、高效能、低延遲的技術基礎，持續開發更高AI算力與安全水準的影像晶片並結合多種新型感測器，提高更多人眼感官與機器視覺整合AI應用的發展性。